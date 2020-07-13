عمل تاريخي عملاق يقود بطولته أرطغرل .. أمير البحار القائد بربروس

الإثنين 13 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت قناة "تي آر تي1" (TRT1) إنتاج مسلسل عن قصة حياة القائد الأشهر في البحرية العثمانية خير الدين بربروس، يتناول انتصارات القائد الذي أطلق على فترة قيادته: العصر الذهبي للبحرية العثمانية.

وأعلن رسميا عن قيام الممثل التركي تشاتاي أولوسوي بدور القائد خير الدين بربروس، لكنه غادر أسرة العمل الفني بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) التي أدت إلى تغيير الجدول الزمني للعمل وتأجيله.

وبالرغم من عدم ظهور أي بيان رسمي حتى الآن، فإن صحيفة "تقويم" التركية أعلنت عن احتمالية استبداله بالممثل التركي إنجين ألتان دوزياتان، المعروف بشخصية أرطغرل في المسلسل التركي الشهير "قيامة أرطغرل"، وهو الخبر الذي لاقى الكثير من الحفاوة، خاصة بعد لقاء إنجين بمنتج المسلسل.

المسلسل من إنتاج شركة "إي إس فيلم" التركية، وتم الإعلان عن بدء تصويره في يوليو/تموز الجاري، في حالة عدم حدوث أي تغييرات طارئة بسبب كورونا.

وهذا ليس العمل التاريخي الأول للشركة، فمن ضمن أعمالها مسلسل "السلطان عبد الحميد الثاني"، وهو مسلسل تاريخي ضخم حقق ملايين المشاهدات في تركيا والعالم العربي.

وبالرغم من أن طاقم العمل لم يكتمل بعد، فإنه تم الإعلان عن مشاركة النجمتين التركيتين فرح زينب عبد الله وألينا بوز في أدوار البطولة بالمسلسل.

من خير الدين بربروس؟

ولد خير الدين بربروس عام 1478 في جزيرة لسبوس اليونانية، وكان اسمه خضر ريس، وله 4 إخوة أكبر منه هم إسحاق وعروج وإلياس ومحمد، وأطلق الغربيون على شقيقه عروج ريس اسم "بربروسا" التي تعني "ذو اللحية الحمراء"، وبعدما توفي عروج، ورث خير الدين لقب أخيه وعرف به.

وعرف بربروس بعبقريته الحربية ومعرفته البحرية، فعاشت الإمبراطورية العثمانية ألمع أيامها خلال فترة قيادته للأسطول التركي، حتى أطلق بعض المؤرخين على البحر الأبيض المتوسط بـ"البحيرة التركية"، كما لقب بربروس بـ"أمير البحار" لما كان له من قوة وهيمنة غير مسبوقة خلال فترة الحكم العثماني.

أنقذ بربروس آلاف المسلمين في معاركه التي كان أكبرها المعركة التي خاضها ضد الجيوش الصليبية: الإسبانية والبرتغالية والإيطالية وسفن القديس يوحنا، عندما طلب منه السلطان سليم الأول إنقاذ المسلمين من محاكم التفتيش الإسبانية، وبالفعل انتصر عليهم وتم نقل 70 ألف مسلم أندلسي في أسطول مكون من 36 سفينة في 7 رحلات عام 1529 إلى الجزائر، حيث تم تأمينهم وتوطنوا فيها.

عيّن السلطان سليمان القانوني القائد بربروس قائدا للأسطول العثماني عام 1534 ومنحه لقب وزير، فأصبحت البحرية العثمانية أقوى قوة بحرية في البحر المتوسط، بعدما خاض بربروس الكثير من المعارك وحقق انتصارات كثيرة أبرزها انتصاره في معركة بريفيزا ضد البحرية الصليبية بقيادة أندريا دوريا في 27 سبتمبر/أيلول 1538.

توفي خير الدين بربروس في 5 يوليو/تموز 1546 في قصره، ويقع ضريحه في منطقة بشكتاش التركية في مدينة إسطنبول، إلى جانب الميناء الذي اعتاد الأسطول العثماني الخروج منه وتنفيذا لوصيته أن يدفن في مكان يسمع فيه صوت البحر.