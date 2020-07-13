شاهد | تهامة تنتفض ضد ”طارق صالح“ وتطالب برحيل قواته.. ”لا طارق ولا عفاش ـ عاش الشعب اليمني عاش“

الإثنين 13 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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شهدت مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة (غربي اليمن)، الاثنين 13 يوليو/تموز، مظاهرة حاشدة رفضا لمحاولة قوات، طارق صالح، المدعومة إماراتيا السيطرة على إدارة أمن الخوخة.

وقالت مصادر محلية إن الآلاف من أبناء تهامة تظاهروا أمام إدارة أمن الخوخة جنوبي محافظة الحديدة، لرفض محاولة قوات طارق صالح المدعومة إماراتياً السيطرة على الأمن في المدينة.

ورفع المتظاهرون لافتات تؤكد على حق أنباء تهامة إدارة الملف الأمني، ورفض تسليمها لقوات مدعومة إماراتياً، مشددين على ضرورة أن تتولى القوات التهامية إدارة الأمن.

وعبر المتظاهرون عن رفضهم محاولات تهميش أبناء التهامة، من خلال فرض شخصيات من خارج المنطقة لإدارة المؤسسات الحكومية الشرعية، مطالبين برحيل قوات طارق صالح من مدينة الخوخة، وهتفو: ”لا طارق ولا عفاش .. عاش الشعب اليمني عاش“.

ومؤخراً تصاعدت الأصوات التهامية الرافضة لمحاولة طارق صالح الهيمنة وفرض الوصاية عليهم، بعد تزايد الانتهاكات بحق المدنيين.

واتهمت مكونات تهامية الامارات بمحاولة حرف مسار المعركة من تحرير الحديدة من مليشيات الحوثي الى جعلها مراكز نفوذ، وقيامها بقصف المدنيين في مدينة الخوخة في فيديوهات لاتزال شاهدة على ضلوع هذه القوات في ممارسة عمليات القتل لابناء الحديدة الى وقت قريب.

وكانت الامارات اسندت لهذه القوات الناشئة مهمة قيادتها للعميد طارق صالح ، ومكنته من الكثير من الصلاحيات المطلقة اضافة الى سحب الامارات عتاد عسكري ثقيل من الوية العمالقة والوية تهامة ، التي واجهت مليشيات الحوثي منذ انقلابها ضمن المخطط المرسوم.