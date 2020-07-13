أفضل هداف في الدوريات الكبرى خلال 2020.. وكم رصيد تسجيله ؟

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يتبقى للدون 6 أهداف للحاق بالبولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أحرز 34 هدفا هذا الموسم- الحساب الرسمي لليوفي
بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل هداف هلال العام الحالي، متفوقا بعدد الأهداف المسجلة خلال عام 2020 الجاري، على جميع لاعبي الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.
وقال يوفنتوس عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن الدون رونالدو
وصل إلى هدفه رقم 18 في عام 2020 الجاري، متفوقا بفارق ثلاثة أهداف على أفضل هدافي الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، حتى الآن.
وأحرز رونالدو هدفين لفريق "السيدة العجوز" لينقذه من الهزيمة أمام ضيفه أتالانتا (2-2) في اللقاء الذي جمعهما أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
بدورها، ذكرت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، أن النجم البرتغالي يحتاج إلى ثلاثة أهداف لدخول تاريخ يوفنتوس، ومعادلة لاعبه السبق رقم فيليتشي بوريل، الذي سجل 31 هدفا بالدوري في موسم واحد مع البيانكونيري عام 1934.
وأضافت أنه يتبقى للدون 6 أهداف للحاق بالبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، الذي أحرز 34 هدفا هذا الموسم، ويتصدر السباق على جائزة "الحذاء الذهبي".