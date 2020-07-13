وفاة وزير الاعلام اليمني الأسبق حسن اللوزي بفيروس كورونا «أبرز المناصب التي تقلدها»

الإثنين 13 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 541

اعلن اليوم الاثنين عن وفاة وزير الإعلام اليمني الأسبق حسن أحمد اللوزي، في العاصمة المصرية القاهرة، بعد اصابته بفيروس كورونا.

وقالت مصادر إعلامية متطابقة إن اللوزي توفي اليوم،في احد مستشفيات القاهرة إثر إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وبعث الرئيس هادي برقية عزاء في وفاة الوزير الأسبق حسن اللوزي، فيما اجرى نائب الرئيس الفريق علي محسن اتصالا مع أسرة اللوزي وعزاهم بوفاته.

وحسن أحمد اللوزي هو سياسي وشاعر وكاتب مسرحي يمني، تقلد العديد من المناصب أهمها:

وزيراً للإعلام والثقافة في الجمهورية العربية اليمنية(سابقا)

بعد الوحدة عين وزيراً للإعلام.

وفي 1994 عين سفيراً في المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي 2001 عين في مجلس الشورى.

وفي 2006 أصبح وزير الإعلام مرةً أخرى.

أسس صحيفة الميثاق التابعة لحزب المؤتمر ومجلة معين وترأس تحريرهما.

وهو عضو في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين وعضو في اتحاد أدباء وكتاب العرب.