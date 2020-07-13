مأرب برس ينشر المحذوفات الإضافية لطلاب الثالث الثانوي والصف التاسع

الإثنين 13 يوليو-تموز 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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اصدرت وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين بصنعاء محذوف إضافي لجميع المواد الدراسية 2019_2020 للمرحلة الأساسية (تاسع) والمرحلة الثانوية بقسميها (العلمي والأدبي).

وكانت التربية بصنعاء حددت منتصف شهر اغسطس القادم موعدا لبدء امتحانات الشهادتين الاساسية والثانوية ،فيما قررت التربية في حكومة الشرعية احتساب معدل تراكمي للطلاب بدلا عن اجراء امتحانات وزارية ،في اطار الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

فيما يلي ينشر مأرب برس المحذوفات الاضافية لطلاب الثالث الثانوي والصف التاسع:

اولا: المحذوفات الإضافية للصف الثالث الثانوي القسم العلمي للعام الدراسي 2020-2019

ثانيا: المحذوفات الإضافية للصف الثالث الثانوي القسم الأدبي للعام الدراسي 2020-2019

ثالثا: المحذوفات الإضافية للصف التاسع الأساسي للعام الدراسي 2020-2019