مأرب برس ينشر المحذوفات الإضافية لطلاب الثالث الثانوي والصف التاسع محكمة التحكيم الرياضي تسقط العقوبة عن مانشستر سيتي الزياني يتحدث عن انتهاك صارخ ومصر تصدر بيان تضامن مع السعودية روايتان حول الهجوم الحوثي الأخير على السعودية زيت نباتي يقضي على القلق والخوف ويحسن النوم دولة عربية تحتل المرتبة الأولى كأكثر الدول أماناً في العالم السعودية:10 آلاف ريال غرامة دخول المشاعر المقدسة دون تصريح الحكومة الشرعية تحذر و مناورة حوثية عشية انعقاد الجلسة الأممية حول صافر بإشراف البرنامج السعودي..بدء الإصحاح البيئي في مأرب إقصاء الكفاءات وإستبدالها بموالين《 حوثنة》 المؤسسات اليمنية..وهذه هي التفاصيل
أعلنت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" إسقاط العقوبة الموقعة على مانشستر سيتي بالإيقاف لمدة عامين عن المشاركة بالبطولات الأوروبية.
كما أمرت المحكمة بتقليص الغرامة المالية الموقعة على السيتي والتي قدرت بـ30 مليون يورو، إلى 10 ملايين فقط.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قرر في فبراير/ شباط الماضي، حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية في الموسمين المقبلين وتغريمه 30 مليون يورو، بدعوى "ارتكاب انتهاكات جسيمة فيما يخص قواعد اللعب المالي النظيف".