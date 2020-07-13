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محكمة التحكيم الرياضي تسقط العقوبة عن مانشستر سيتي

الإثنين 13 يوليو-تموز 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات
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أعلنت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" إسقاط العقوبة الموقعة على مانشستر سيتي بالإيقاف لمدة عامين عن المشاركة بالبطولات الأوروبية.

كما أمرت المحكمة بتقليص الغرامة المالية الموقعة على السيتي والتي قدرت بـ30 مليون يورو، إلى 10 ملايين فقط. 

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قرر في فبراير/ شباط الماضي، حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية في الموسمين المقبلين وتغريمه 30 مليون يورو، بدعوى "ارتكاب انتهاكات جسيمة فيما يخص قواعد اللعب المالي النظيف".

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