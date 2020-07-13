دولة عربية تحتل المرتبة الأولى كأكثر الدول أماناً في العالم السعودية:10 آلاف ريال غرامة دخول المشاعر المقدسة دون تصريح الحكومة الشرعية تحذر و مناورة حوثية عشية انعقاد الجلسة الأممية حول صافر بإشراف البرنامج السعودي..بدء الإصحاح البيئي في مأرب إقصاء الكفاءات وإستبدالها بموالين《 حوثنة》 المؤسسات اليمنية..وهذه هي التفاصيل مسؤول يمني كبير: يطلق تصريحات نارية جديدة و يطالب الأمم المتحدة بتسمية معرقلي العملية الإنسانية التحالف يعلن تدمير صاروخين و6 طائرات مفخخة في اجواء المملكة الإنتقالي يصعد في أبين ومراقبون يدعون الرئيس لإتخاذ موقف حازم الامارات تعلن موقفها رسميا من قرار تاريخي اتخذته تركيا وأعلنه أردوغان ماذا يحتاج ريال مدريد للتتويج بلقب الدوري الإسباني؟
تصدرت دولة عربية قائمة ضمت 133 بلدا حول العالم، كأكثر بلدان العالم أمانا في النصف الأول من 2020، والصادرعن موسوعة قاعدة البيانات العالمية.
فطبقا لمؤشر الجريمة للنصف الأول لهذا العام والصادر عن الموسوعة، فقد تصدرت دولة قطر، قائمة أكثر البلدان أمانا.
بحسب ما نشرت وزارة الداخلية القطرية على صفحتها الخاصة على "تويتر": "تصدرت دولة قطر مجددا قائمة الدول الأكثر أمانا وخلوا من الجريمة على المستويين العالمي والعربي، طبقا لمؤشر الجريمة عن النصف الأول من العام 2020 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية, وذلك من بين 133 دولة".
وبحسب الوزارة، فإن قطر احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث الأمان والسلامة، بحصولها على (88.10) نقطة من جملة (100) نقطة.