دولة عربية تحتل المرتبة الأولى كأكثر الدول أماناً في العالم

الإثنين 13 يوليو-تموز 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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تصدرت دولة عربية قائمة ضمت 133 بلدا حول العالم، كأكثر بلدان العالم أمانا في النصف الأول من 2020، والصادرعن موسوعة قاعدة البيانات العالمية.

فطبقا لمؤشر الجريمة للنصف الأول لهذا العام والصادر عن الموسوعة، فقد تصدرت دولة قطر، قائمة أكثر البلدان أمانا.

بحسب ما نشرت وزارة الداخلية القطرية على صفحتها الخاصة على "تويتر": "تصدرت دولة قطر مجددا قائمة الدول الأكثر أمانا وخلوا من الجريمة على المستويين العالمي والعربي، طبقا لمؤشر الجريمة عن النصف الأول من العام 2020 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية, وذلك من بين 133 دولة".

وبحسب الوزارة، فإن قطر احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث الأمان والسلامة، بحصولها على (88.10) نقطة من جملة (100) نقطة.