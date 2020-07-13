دولة عربية تحتل المرتبة الأولى كأكثر الدول أماناً في العالم السعودية:10 آلاف ريال غرامة دخول المشاعر المقدسة دون تصريح الحكومة الشرعية تحذر و مناورة حوثية عشية انعقاد الجلسة الأممية حول صافر بإشراف البرنامج السعودي..بدء الإصحاح البيئي في مأرب إقصاء الكفاءات وإستبدالها بموالين《 حوثنة》 المؤسسات اليمنية..وهذه هي التفاصيل مسؤول يمني كبير: يطلق تصريحات نارية جديدة و يطالب الأمم المتحدة بتسمية معرقلي العملية الإنسانية التحالف يعلن تدمير صاروخين و6 طائرات مفخخة في اجواء المملكة الإنتقالي يصعد في أبين ومراقبون يدعون الرئيس لإتخاذ موقف حازم الامارات تعلن موقفها رسميا من قرار تاريخي اتخذته تركيا وأعلنه أردوغان ماذا يحتاج ريال مدريد للتتويج بلقب الدوري الإسباني؟
أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها ستغرم بـ10 آلاف ريال كل من يدخل إلى المشاعر المقدسة بلا تصريح خلال الفترة بين 28 ذي القعدة و12 ذي الحجة.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أنه إلحاقاً للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المعتمدة لموسم حج هذا العام للحد من تفشي «كوفيد - 19» فقد تقرر معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح بدءاً من الثامن والعشرين من ذي القعدة (19 يوليو 2020)، وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة (2 أغسطس 2020)، بغرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال، وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأهاب المصدر بكافة المواطنين والمقيمين للالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكداً في الوقت ذاته بأن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المشاعر المقدسة لمنع المخالفات، وضبط أي محاولة للدخول إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة وتطبيق العقوبات بحق كافة المخالفين.