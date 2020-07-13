بإشراف البرنامج السعودي..بدء الإصحاح البيئي في مأرب إقصاء الكفاءات وإستبدالها بموالين《 حوثنة》 المؤسسات اليمنية..وهذه هي التفاصيل مسؤول يمني كبير: يطلق تصريحات نارية جديدة و يطالب الأمم المتحدة بتسمية معرقلي العملية الإنسانية التحالف يعلن تدمير صاروخين و6 طائرات مفخخة في اجواء المملكة الإنتقالي يصعد في أبين ومراقبون يدعون الرئيس لإتخاذ موقف حازم الامارات تعلن موقفها رسميا من قرار تاريخي اتخذته تركيا وأعلنه أردوغان ماذا يحتاج ريال مدريد للتتويج بلقب الدوري الإسباني؟ عاجل: ”الاصلاح“ يكشف عن توجه دولي وإقليمي للإطاحة بالرئيس ”عبدربه منصور هادي“ عبر ”صيغة توافقية“ السعودية تكشف تفاصيل الايقاع بعصابة محترفة انتحلت صفات خطيرة تجدد الاشتباكات في 3 جبهات بمحافظة أبين
بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نشاطاً ضمن اهتمامه بالإصحاح البيئي في محافظة مأرب، يشمل عمليات الرش والتعقيم بهدف رفع مستوى الصحة العامة وخفض معدل انتشار الأمراض، بحضور المدير العام لصندوق النظافة والتحسين في المحافظة محمد عطية، والمدير العام لمكتب البيئة المهندس محمد العبادي.
وكان البرنامج استحدث مشاريع للإصحاح البيئي أخيرا للمساهمة في دعم السلطة المحلية في أداء خدماتها المتعلقة بأعمال النظافة في المحافظات اليمنية ورفع كفاءتها في هذا الصدد، وبوصف محافظة مأرب من المحافظات المتضررة من تبعات السيول المدارية التي تخفض من مستوى الصحة العامة، قام البرنامج بتنفيذ عدد من نشاطاته ولمدة 20 يومًا تمثلت في الرش الضبابي للقضاء على الحشرات الناقلة للأمراض مثل حمى الضنك والملاريا، وتعقيم الأسواق للحد من انتشار جائحة كورونا، في 14 مديرية في محافظة مأرب.
ويعتزم البرنامج مواصلة تنفيذ أعماله البيئية بعد أن أطلق أول حملات الإصحاح البيئي في محافظة عدن تحت مسمى «عدن أجمل»، وهدفت إلى دعم صندوق النظافة في عدن، وأحدثت فارقًا إيجابيًا من خلال رفع كفاءة عمل صندوق النظافة بنسبة 78%.
يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل على تنفيذ مشاريعه التي تسهم في تحسين المعيشة في الجمهورية اليمنية من خلال دعم القطاعات الحيوية بعد دراسة احتياج كلٍ من قطاع الصحة، والزراعة والثروة السمكية، والنقل، والتعليم، والمياه، والمباني الحكومية.