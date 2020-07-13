إقصاء الكفاءات وإستبدالها بموالين《 حوثنة》 المؤسسات اليمنية..وهذه هي التفاصيل

الإثنين 13 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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كشف موظفون حكوميون في صنعاء، إصدار زعيم مليشيا الانقلاب عبدالملك الحوثي توجيهات عنصرية بإقصاء مسؤولي المؤسسات الحكومية واستبدالهم بعناصر من الأسرة الحوثية.

وقالت المصادر إن الحوثيين أطلقوا حملة للإطاحة بمديري العموم ورؤساء القطاعات الحكومية وتعيين عناصر لا تملك أي مؤهلات باستثناء الانتماء إلى الأسرة الحوثية لقيادة المؤسسات الحكومية التي كانت تدار من قبل كفاءات يمنية، مؤكدة أن المليشيا تتهم كل من يعارض قرارها بالخيانة والفساد.

وأضافت المصادر أن عملية الإقصاء بدأت في وزارات التربية والتعليم والمالية والضرائب والصناعة والتجارة والهيئات التابعة لها والنقل، لافتةً إلى أن هناك حالة غضب في أوساط الموظفين الذين يواجهون انقطاع المرتبات منذ أكثر من 4 سنوات، ثم تفاجأوا بتجريدهم من مناصبهم ووظائفهم القيادية.

وحذرت المصادر من أن هذه العملية الممنهجة هدفها تدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها، وزيادة مستوى الفقر والبطالة واستغلال المعاناة لتحقيق مكاسب مادية وسياسية.

من جهة أخرى، أفشلت القوات المشتركة في الساحل الغربي عملية تهريب جديدة للأسلحة والذخائر في منطقة النجيبة التابعة للمخا، كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي.

وأعلن الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الدوريات الأمنية التابعة للواء الـ11 عمالقة، تمكنت من ضبط شاحنة تحمل على متنها 122 صفيحة ذخائر وقذائف هاون.

فيما أكدت مصادر عسكرية يمنية، أمس، مقتل قائد كتائب الصماد الحوثية أبوحرب الشامي وعدد من مرافقيه في مواجهات مع الجيش الوطني في مديرية صرواح (غربي مأرب).