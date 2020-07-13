التحالف يعلن تدمير صاروخين و6 طائرات مفخخة في اجواء المملكة

الإثنين 13 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلن التحالف العربي، اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير صواريخ باليستية وطائرات مسيرة اتهمت مليشيات الحوثيين بإطلاقها نحو أهداف مدنية في السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين اطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة".

التحالف العربي يعلن بدء عملية عسكرية في اليمن ويكشف مفاجأة بالصور وأضاف: "كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض وتدمير عدد 6 طائرات دون طيار مفخخة اطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من صنعاء باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة".

واتهم المالكي الحوثيين، بـ "تعمد التصعيد العدائي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار".

وأكد "كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها".