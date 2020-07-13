الإنتقالي يصعد في أبين ومراقبون يدعون الرئيس لإتخاذ موقف حازم

الإثنين 13 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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قال مصدر أمني في محافظة أبين إن مسلحي المجلس الإنتقالي قصفت مواقع تابعة لقوات الجيش الوطني بالمدفعية الثقيلة في منطقة الشيخ سالم والمناطق الفاصلة بين مدينتي زنجبار وشقرة.

وفاد المصدر ان مليشيات الإنتقالي استقدمت تعزيزات من الوحدات العسكرية التي يقودها نبيل المشوشي ونزار الوجيه في الساحل الغربي إلى منطقة الشيخ سالم.

وأكد المصدر بأن لجنة المراقبين السعوديين المتواجدين في مدينة شقرة للإشراف على عملية وقف إطلاق النار، وثقوا القصف الذي شنه مسلحو مليشيات الانتقالي.

وفي السياق أخر اعتبر مراقبون ان هذا التصعيد العسكري من مليشيات الانتقالي والحشد وتعزيزات القواتة المتوجودة في أبين يكشف عن النوايا المبيتة لدى مليشيات المجلس الانتقالي وأن قيادة مليشيات الانتقالي تتخذ من مفاوضات الرياض كسب مزيد من الوقت لتعزيز تمركزها وسلطتها في المناطق الجنوبية.

ودعا المراقبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ موقف حازم بدلاَ من شرعنة الانقلابات عبر الصمت وعدم اتخاذ أي مواقف تعزز من سلطة الشرعية. كون المستفيد الوحيد من الوقت هو الانتقالي الذي يسيطر على الأرض في حين الشرعية تخسر ثقلها وأي تأييد لها في المحافظات الجنوبية..