ماذا يحتاج ريال مدريد للتتويج بلقب الدوري الإسباني؟

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اقترب نادي ريال مدريد من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، للمرة الأولى منذ العام 2017.
ويحتل الفريق الملكي الصدارة حاليا، برصيد 80 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة على غريمه برشلونة، الذي لعب مباراة أكثر.
وبات ريال مدريد بحاجة إلى خمس نقاط فقط (من تسع نقاط ممكنة)، في مبارياته الثلاث المتبقية في "الليغا"، ليتوج بطلا للمسابقة، ويجرد برشلونة من اللقب الذي حققه في الموسمين الأخيرين.
ويتوجب على الريال، الفوز بمباراتيه المقبلتين والمقررتين يومي الاثنين والأربعاء ضد غرناطة وفياريال، على الترتيب، ليتوج باللقب، حتى قبل أن يلعب مباراته في الجولة الأخيرة ضد ليغانيس، وبغض النظر عن النتائج التي سيحققها برشلونة.
كما سينال "اللوس بلانكوس" لقب "الليغا"، في حال تحقيقه فوزا واحيدا وتعادلين في مبارياته الثلاث المتبقية.
وحتى وإن لم يتحقق الشرطان السابقان، فإن الريال قد يتوج أيضا باللقب، إذا تعثر برشلونة في إحدى أو في كلتا مباراتيه المتبقيتين له في الدوري الإسباني هذا الموسم.