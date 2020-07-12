عاجل: ”الاصلاح“ يكشف عن توجه دولي وإقليمي للإطاحة بالرئيس ”عبدربه منصور هادي“ عبر ”صيغة توافقية“

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كشف حزب التجمع اليمني للاصلاح، مساء الأحد 12 يوليو/تموز، عن توجه لازاحة الرئيس عبد ربه منصور هادي عن المشهد وباستبداله بآخر.
وقال رئيس الدائرة الاعلامية لحزب الاصلاح، علي الجرادي، ان ”هناك توجه من بعض القوى الدولية والإقليمية لإزاحة الرئيس هادي عن المشهد واستبداله بأي صيغه توافقية أخرى“.
وأضاف ”الجرادي“ في تدوينة على ”فيسبوك“، رصدها ”مأرب برس“: ”الرئيس ليس مستهدفا كشخص، لكن المطلوب إزاحة شرعيته المنصوص عليها بقرار دولي ليتمكنوا من رسم الخارطة بعيدا عن شرعية الجمهورية اليمنية الاتحادية وفق تقسيمات جغرافية ومذهبية جديدة“.