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عاجل: ”الاصلاح“ يكشف عن توجه دولي وإقليمي للإطاحة بالرئيس ”عبدربه منصور هادي“ عبر ”صيغة توافقية“

الأحد 12 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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كشف حزب التجمع اليمني للاصلاح، مساء الأحد 12 يوليو/تموز، عن توجه لازاحة الرئيس عبد ربه منصور هادي عن المشهد وباستبداله بآخر.

وقال رئيس الدائرة الاعلامية لحزب الاصلاح، علي الجرادي، ان ”‏هناك توجه من بعض القوى الدولية والإقليمية لإزاحة الرئيس هادي عن المشهد واستبداله بأي صيغه توافقية أخرى“.

وأضاف ”الجرادي“ في تدوينة على ”فيسبوك“، رصدها ”مأرب برس“: ”الرئيس ليس مستهدفا كشخص، لكن المطلوب إزاحة شرعيته المنصوص عليها بقرار دولي ليتمكنوا من رسم الخارطة بعيدا عن شرعية الجمهورية اليمنية الاتحادية وفق تقسيمات جغرافية ومذهبية جديدة“.

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