السعودية تكشف تفاصيل الايقاع بعصابة محترفة انتحلت صفات خطيرة تجدد الاشتباكات في 3 جبهات بمحافظة أبين ما لا يعرفه الكثير عن خطورة لدغة البعوض؟ مسؤول أمريكي: لإيران مصلحة في إطالة حرب اليمن وتستمر في استفزاز حلقة العنف هناك وداع مؤثر من أمير "سعودي شهير لصديقه المقرب خلال دفنه .. فيديو ”المعتقدات والخرافات الشعبية في اليمن“.. محاولة توثيقية دولة عربية تقر قانونا يلغي عقوبة الردة عن الإسلام .. وقانونا أخر حول شرب الخمر ترحيب سياسي بمعاقبة وعزل شيخ قبلي موال للإمارات في ”المهرة“ إصابة نجمة عالمية تصاب مع ابنتها الصغيرة بفيروس كورونا لماذا يمنع شرب القهوة في الطقس الحار؟
أعلنت الدكتورة لاريسا ألكسييفا اخصائية الأمراض الجلدية، أن لدغات البعوض لا تشكل خطورة جدية على صحة الإنسان، إلا في حالة واحدة فقط.
وتشير الأخصائية، في حديث لراديو سبوتنيك، إلى أن لدغات البعوض لغالبية الناس، ليست سوى شعور غير مريح، لما تسببه من حكة مزعجة. ولكن إذا كانت اللدغة في الأماكن الحساسة من الجسم، فالأمر مختلف.
وتقول، "إذا كانت لدغة البعوض مثلا في منطقة العين والجفون، فإنها قد تسبب صدمة الحساسية (الحساسية المفرطة)، التي ينتج عنها اضطراب الوعي وتورم وضعف عام وغير ذلك. وفي هذه الحالة يجب اتخاذ ما يلزم لمنع حدوث مضاعفات". وتضيف، بالطبع مثل هذه الحالات نادرة، ولكن عند حدوثها يجب مراجعة الطبيب فورا.
وتنصح الخبيرة، "عند حصول تورم في الجفن تتوسع مساحة اللدغة وتنشا فقاعات مائية وشعور بصعوبة التنفس، يجب تناول دواء مضاد للهستامين، واستدعاء سيارة الإسعاف. ولكن في حال لم تحصل مثل هذه التطورات، بل فقط احمرار منطقة اللدغة وحكة خفيفة، فيجب وضع كمادات باردة على هذه المنطقة، أو مراجعة أخصائي الأمراض الجلدية".