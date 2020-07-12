السعودية تكشف تفاصيل الايقاع بعصابة محترفة انتحلت صفات خطيرة تجدد الاشتباكات في 3 جبهات بمحافظة أبين ما لا يعرفه الكثير عن خطورة لدغة البعوض؟ مسؤول أمريكي: لإيران مصلحة في إطالة حرب اليمن وتستمر في استفزاز حلقة العنف هناك وداع مؤثر من أمير "سعودي شهير لصديقه المقرب خلال دفنه .. فيديو ”المعتقدات والخرافات الشعبية في اليمن“.. محاولة توثيقية دولة عربية تقر قانونا يلغي عقوبة الردة عن الإسلام .. وقانونا أخر حول شرب الخمر ترحيب سياسي بمعاقبة وعزل شيخ قبلي موال للإمارات في ”المهرة“ إصابة نجمة عالمية تصاب مع ابنتها الصغيرة بفيروس كورونا لماذا يمنع شرب القهوة في الطقس الحار؟
قال مستشار وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الإيرانية، مايك بيل، "إن لإيران مصلحة في تطويل الحرب والمعاناة في اليمن، وزعزعة جهود السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة، وعدم التوصل إلى اتفاق بشكل شامل".
وأضاف في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" تستمر طهران في استفزاز حلقة العنف هناك ولهذا، فإن دعم تحالف دعم الحكومة الشرعية في عدن بقيادة المملكة العربية السعودية لم يخفّ أبداً، رغم المحاولات الإيرانية.
وتابع: "أن هذا يكشف مدى إصرار إيران على زعزعة المنطقة، وقدرتها على تشكيل خطر على السعودية". مضيفا: "وبدل القول إننا فشلنا، فإن هذه إثباتات جديدة على محاولات إيران الخبيثة، أنها طورت الصراع وعمقت كثيراً من معاناة الشعب اليمني داخل اليمن".
وقال إن الدول الموقعة على إلا تفاق النووي الإيراني ركّزت عليه، فاستغلت إيران ”غض الطرف“ هذا لتزيد من توريد السلاح من أجل زعزعة الاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن إيران رغم الحظر ظلّت تزود السلاح والصواريخ لـ”مجموعاتها المارقة“ مثل ”الحوثيين“ في اليمن وغيرها في المنطقة.