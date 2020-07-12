ترحيب سياسي بمعاقبة وعزل شيخ قبلي موال للإمارات في ”المهرة“

الأحد 12 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أشادت لجنة "اعتصام أبناء المهرة السلمي" بإعلان قبيلة آل عفرار عزل شيخها المتهم بدعم الإمارات في السيطرة على جزيرة سقطرى، وتعيين الشيخ محمد بن عبد الله آل عفرار رئيسا لمجلس الأسرة.

ودعت لجنة الاعتصام -في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها بفيسبوك- الأسرة لتحمل مسؤولياتها التاريخية خلال الظروف الاستثنائية العصيبة التي تمر بها محافظتا المهرة وسقطرى.

وجددت لجنة الاعتصام رفضها محاولة جر المحافظة إلى الفوضى عبر نشر مليشيات موالية للإمارات يتم استقدمها من خارج المحافظة، لتكرار سيناريو الأحداث والانقلاب في سقطرى بدعم من جهات ودول خارجية.

وكانت أسرة آل عفرار قررت في اجتماع موسع، الجمعة، إعفاء الشيخ عبد الله بن عيسى بن عفرار من منصبه، واختيار الشيخ محمد عبد الله آل عفرار رئيسا جديدا لمجلسها.

وقالت القبيلة -في بيان خلال اجتماع لها في مدينة قَشِن التاريخية- إن المجلس الجديد يعبّر عن إرادة وتطلعات القبيلة، ويعمل للحفاظ على الأمن والاستقرار بعيدا عن الصراعات التي لا تخدم أبناء المهرة.

ويتهم الشيخ عبد الله عيسى بن عفرار الرئيس السابق للمجلس العام لأبناء سقطرى والمهرة بتسليم سقطرى للمليشيات و"الاحتلال" الإماراتي.

وكان مسلحو المجلس الانتقالي سيطروا في 19 من الشهر الماضي على مقر السلطة المحلية بسقطرى، عقب انسحاب القوات الحكومية، وذلك بعد ساعات من سيطرتهم على مبنى مديرية أمن سقطرى الواقع في حَديبو (مركزِ المحافظة) التي توجد فيها قوات سعودية.

وسقطرى كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، ويتكون من 6 جزر، ويحتل موقعا إستراتيجيا في المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي، قرب خليج عدن.