الأمم المتحدة تحذر من كارثة وشيكة في اليمن ستحصل خلال الأسابيع القادمة

الأحد 12 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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حذرت الأمم المتحدة، من مجاعة في اليمن، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، “ما لم يتم الحصول على تمويل فوري”.

جاء ذلك في تغريدة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (مقره نيويورك) عبر حسابه على تويتر مرفقة بمقطع فيديو.

وقال المكتب، إنه “‏دون تمويل عاجل، ستتوقف المساعدات المنقذة لملايين الأرواح باليمن في الأسابيع القليلة المقبلة، مما يعرضهم لخطر المجاعة”. لافتاً إلى أن “هناك 20 مليون يمني حاليا يعانون من انعدام الأمن الغذائي (من أصل 30 مليونا)”.

وأضاف: “يجب إنقاذ ملايين الأرواح في اليمن، وعلينا التحرك الآن”، مشددا على أن الوضع “لا يحتمل الانتظار”. مضيفاً أن” الأمم المتحدة قدمت مساعدات إنسانية لـ 15 مليون يمني منذ ديسمبر/ كانون أول 2019 حتى يوليو/ تموز الجاري”.

وفي 1 يوليو الجاري، أعلنت الأمم المتحدة أنها “تسلمت 558 مليون دولار فقط، من أصل مليار و35 مليون دولار تعهد بها المانحون قبل نحو شهر من ذلك التاريخ لدعم الاستجابة الإنسانية باليمن.