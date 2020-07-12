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الامارات تكشف عن تعرضها لهجمات خطيرة ... تفاصيل 100 ألف هجوم شرس

الأحد 12 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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كشفت الإمارات، لأول مرة، عن تعرضه لـ"هجمات" وصفتها بالخطيرة، خلال شهر يونيو الماضي.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إلى أن الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية تمكنت من صد أكثر من 100 ألف هجمة سيبرانية.

وأشارت إلى أن تلك الهجمات السيبرانية تعرضت لها المواقع الإلكترونية التابعة للحكومة الاتحادية خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضحت الهيئة الإماراتية أن تلك الهجمات السيبرانية تنوعت ما بين برمجيات خبيثة بنسبة 73%، وعمليات بحث عن ثغرات أمنية بنسبة 15%، وهجمات التصيد الإلكتروني بنسبة 12%.

وأشارت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية إلى أن فرق الأمن السيبراني عالجت أكثر من 407 حوادث سيبرانية.

وقالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تقريرها الشهري حول مستجدات الأمن السيبراني، مستعرضا جهود فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي الوطنية في التعامل مع الهجمات السيبرانية.

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