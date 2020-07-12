وفاة الطبيب الـ45 بـ”كورونا“ و”أطباء بلا حدود“ تؤكد ان طواقم طبية تركت وظائفها خشية الاصابة بالفيروس

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أعلن المكتب التنفيذي لنقابة الأطباء اليمنيين، الأحد 12 يوليو/تموز، إن وفاة طبيب يمني بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي وفيات الأطباء بالفيروس إلى 45 طبيب وممرض وصيدلي.
وقال المكتب في بيان نعى فيه الدكتور، احمد البركاني، الشهيد رقم 45 من أعضاء ورموز الوسط الطبي اليمني في مواجهة جائحة فيروس "كوفيد 19″ والذي وافته المنية أمس الأول بمدينة البريقا عدن الصغرى".
وكان ”البركاني“ دور فاعل في الوسط الطبي حيث عمل مديراً لمستشفى مصافي عدن سابقا، وهو شقيق النائب البرلماني عبدالخالق البركاني في مجلس النواب (البرلمان).
في السياق، أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، الأحد، أن العديد من العاملين الصحيين في اليمن، تركوا وظائفهم خشية إصابتهم بفيروس كورونا، ما أدى إلى إضعاف النظام الصحي الهش.
وقالت المنظمة الإنسانية الدولية في تقرير لها: "ترك العديد من العاملين في مجال الصحة وظائفهم بسبب ارتفاع احتمال إصابتهم بالعدوى خلال عملهم، ما أدى إلى إضعاف نظام الرعاية الصحية الهش أصلًا".
وأوضحت المنظمة أن "خطر إصابة العاملين الصحيين بكورونا باليمن، أثار مخاوف شديدة بشأن سلامتهم، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى ترك وظائفهم والبقاء في منازلهم، مما يجعل المستشفيات تعاني من نقص في العاملين".
وشكت المنظمة من أن إمكانات فحص فيروس كورونا المستجد في اليمن "محدودة للغاية"، وبالتالي فإن الفيروس ينتشر في جميع أنحاء البلاد "دون أن يتم تتبع الحالة الوبائية".
وسجل اليمن 1389 إصابة بكورونا، بينها 365 وفاة، و642 متعافيا.
ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي التي أعلنت حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لها بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.