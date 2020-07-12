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نائب رئيس الجمهورية يعزي اللواء سلطان العرادة في وفاة نجله

الأحد 12 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب
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أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة عزاه خلاله بوفاة نجله أمين سلطان العرادة.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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