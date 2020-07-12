عميد متمرد على الدولة يعزل مدير أمن ميناء سقطرى

الأحد 12 يوليو-تموز 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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عزل ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات ،مدير أمن ميناء حولاف بسقطرى عبدالمعين محمد أحمد السقطري وأصدر أمراً بتعيين الموالي له سعيد جمعان سعد بديلا له.

وأصدر العميد أحمد سعد سالم القدومي مدير عام شرطة محافظة أرخبيل سقطرى المعين من قبل الانتقالي (وهو احد من تمردوا على السلطة الشرعية) تعميما يقضي بعد التعامل مع مدير أمن ميناء حولاف بسقطرى عبدالمعين محمد أحمد السقطري وبدء التعامل مع سعيد جمعان سعد.

ووجه التعميم الصادر عن القيادي في المجلس، جميع الأجهزة الأمنية والأمن السياسي والأمن القومي ومندوب الضرائب ومندوب الجمارك ومدير الميناء وموردي القات ومقاولي السفن التعامل مع المدير الجديد المعين من قبل المجلس المدعوم إماراتيا.

وحمل التعميم توقيع أحمد سعد القدومي بتاريخ 9 – 7 – 2020 والذي تمرد على الحكومة الشرعية برفضه تسليم معسكر السير في شهر ديسمبر من العام الماضي 2019.