ضبط شاحنة محملة بالذخائر كانت في طريقها للحوثيين

الأحد 12 يوليو-تموز 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت القوات الحكومية، في وقت متأخر من مساء السبت، ضبط شاحنة محملة بالذخائر كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

وضبطت قوات العمالقة، أمس السبت، شاحنة محملة بالذخائر كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي في مديرية حيس بمحافظة الحديدة (غرب اليمن).

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصدر عسكري "ان دوريات التأمين التابعة للواء 11 عمالقة ألقت القبض على شاحنة نوع (دينا) محملة بالذخائر في احدى النقاط الأمنية كانت في طريقها إلى الحوثيين".

وأوضح المصدر "أن عدد الذخائر بلغ 122 صفيحة و10 قذائف هاون تم ضبطها وتسليمها إلى الشؤون القانونية بمديرية المخا لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

يشار إلى أن القوات المشتركة أحبطت عمليات تهريب سابقة لشحنات من الذخائر والأسلحة والأسمدة ومواد متفجرة وهي في طريقها إلى مليشيات الحوثي رغم ابتكار المهربين لعده وسائل لإخفائها.