كورونا يفتك بأمريكا: 66 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة و812 حالة وفاة وترامب يعلن حالة الطوارئ أول تعليق من الإمارات على قرار أردوغان التاريخي أعراض سرطان الدم المبكر عند الأطفال نجاح أختبارات أول لقاح في العالم مضاد لكورونا في روسيا دون تحديد مكان او تاريخ ..مليشيات الحوثي تنعي أحد قياداتها البارزين عشرات الشركات لمليشيات الحوثي تحمل أسماء وهمية في صنعاء لنهب ونصب أموال الموطنين ..وهذه هي التفاصيل افشال هجوم حوثي شرق الحديدة وعشرات القتلى والجرحى بالتفاصيل.. صفقة لإفراغ ناقلة صافر من النفط بين الحكومة ومليشيات الحوثي وقعوا في كمين وتم الإطباق عليهم بعد استدراجهم: قتلى من الحوثيين شرق صنعاء والطيران يدخل خط الموجهات الحكومة اليمنية تمنع محافظ حضرموت من إقامة مشروع استثماري في محمية ”شرمة“
سجلت الولايات المتحدة الأميركية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 66281 إصابة مؤكدة و811 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3.173.202 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 133660 حالة وفاة.
وفي جنوب إفريقيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 13 ألفاً و497 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 264 ألفاً و184 شخصاً من بينهم3971 حالة وفاة.
وكان أكثر من ثلث حالات الاصابة في البقعة الساخنة الجديدة في مقاطعة جوتند، والتي تشمل جوهانسبرغ والعاصمة بريتوريا.
وأعربت المستشفيات العامة عن مخاوفها بشأن نقص الأسرة المتاحة والأكسجين الطبي.