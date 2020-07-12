كورونا يفتك بأمريكا: 66 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة و812 حالة وفاة وترامب يعلن حالة الطوارئ

الأحد 12 يوليو-تموز 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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سجلت الولايات المتحدة الأميركية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 66281 إصابة مؤكدة و811 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3.173.202 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 133660 حالة وفاة.

وفي جنوب إفريقيا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 13 ألفاً و497 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 264 ألفاً و184 شخصاً من بينهم3971 حالة وفاة.

وكان أكثر من ثلث حالات الاصابة في البقعة الساخنة الجديدة في مقاطعة جوتند، والتي تشمل جوهانسبرغ والعاصمة بريتوريا.

وأعربت المستشفيات العامة عن مخاوفها بشأن نقص الأسرة المتاحة والأكسجين الطبي.