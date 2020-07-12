كورونا يفتك بأمريكا: 66 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة و812 حالة وفاة وترامب يعلن حالة الطوارئ أول تعليق من الإمارات على قرار أردوغان التاريخي أعراض سرطان الدم المبكر عند الأطفال نجاح أختبارات أول لقاح في العالم مضاد لكورونا في روسيا دون تحديد مكان او تاريخ ..مليشيات الحوثي تنعي أحد قياداتها البارزين عشرات الشركات لمليشيات الحوثي تحمل أسماء وهمية في صنعاء لنهب ونصب أموال الموطنين ..وهذه هي التفاصيل افشال هجوم حوثي شرق الحديدة وعشرات القتلى والجرحى بالتفاصيل.. صفقة لإفراغ ناقلة صافر من النفط بين الحكومة ومليشيات الحوثي وقعوا في كمين وتم الإطباق عليهم بعد استدراجهم: قتلى من الحوثيين شرق صنعاء والطيران يدخل خط الموجهات الحكومة اليمنية تمنع محافظ حضرموت من إقامة مشروع استثماري في محمية ”شرمة“
علقت دولة الإمارات، على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحويل معلم "آيا صوفيا" التاريخي إلى مسجد، وهو القرار الذي وصفته وسائل الإعلام التركية بـ"التاريخي".
وقالت وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية، نورة الكعبي، في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "التراث الثقافي قيمة عالمية إنسانية وإرث بشري لجميع الشعوب والثقافات والحضارات.. مسؤوليتنا صونه وضمان الحفاظ عليه للأجيال القادمة.. ليبقى شاهدا على تعايش الشعوب والأديان وتسامحها".
وتابعت: "آيا صوفيا معلم تاريخي عمره آلاف السنين.. تغيير واقعه عبر إدخال تعديلات تمس جوهره الإنساني، يضر بالقيمة الثقافية لهذا الرمز الإنساني الذي كان دوما أيقونة للحوار والتفاعل بين الحضارات والثقافات".
ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة الماضي، مرسوما يقضي بفتح معلم آيا صوفيا التاريخي، للعبادة أمام المسلمين اعتبارا من 24 يوليو/ تموز الجاري.
جاء ذلك عقب إصدار المحكمة الإدارية العليا التركية حكما تاريخيا بإلغاء قرار الحكومة التركية الصادر عام 1934 الذي حول هذا المعلم التاريخي من مسجد إلى متحف، واستند القرار الجديد بتوصيف آيا صوفيا كمسجد إلى سند الملكية