نجاح أختبارات أول لقاح في العالم مضادر لكورونا في روسياء

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أعلن مدير معهد الطب التحويلي والتكنولوجيا الحيوية بجامعة "سيتشينوف" في موسكو، فاديم تاراسوف، أن اختبارات أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم على متطوعين في جامعة سيتشينوف قد استكملت بنجاح.
وقال تاراسوف إن المجموعة الأولى من المتطوعين ستخرج يوم الأربعاء، والثانية في 20 تموز/يوليو الحاليلقاح ضد كوفيد-
الدفاع الروسية:لقد استكملت جامعة "سيتشينوف" بنجاح الاختبارات على متطوعي أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا".
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، بدء المرحلة النهائية من التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، التي يشترك في إجرائها المركز الوطني للبحوث وعلم الأوبئة والأحياء المجهرية "غامالي".
وجاء في التقرير، إن "وزارة الدفاع الروسية بالتعاون مع المركز الوطني للبحوث وعلم الأوبئة والأحياء المجهرية " غامالي"، قد شرعا بالمرحلة الأخيرة من إجراء التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد".
وكلف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتوسيع نطاق إجراء الاختبارات للكشف عن حالات الإصابة بمرض "كوفيد -19" في روسيا.
فيما أعلنت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين في روسيا "روس بوتريبنادزور"، الأسبوع الماضي، أنه تم إجراء أكثر من 20.4 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا.