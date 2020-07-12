دون تحديد مكان او تاريخ ..مليشيات الحوثي تنعي أحد قياداتها البارزين

الأحد 12 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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نعت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مصرع أحد قياداتها البارزة والمشايخ التابعين لها، دون أن تحدد مكان وتاريخ مقتله.

قالت مصادر محلية ، أن القتيل لقي مصرعه خلال المواجهات الدائرة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، مع الجيش الوطني المسنود بالقبائل وطيران تحالف دعم الشرعية.

القيادي القتيل قتل بغارة مع مرافقيه وبحسب المصادر، فإن القيادي الحوثي خالد حيران قتل بغارة للتحالف مع 10 من مرافقيه، وهو شيخ قبائل "العتين" بني مروان، أكبر قبائل مديرية "حرض" التابعة لمحافظة حجة، وعينته الميليشيا مديرا لمديرية حرض، ومنحته رتبة عقيد.

إلى ذلك، لقي قياديان آخران في ميليشيا الحوثي هما محمد هاشم الحمزي ومحمد عبدالقادر الدرة، مصرعهما في ذات الجبهة، حيث تدور معارك عنيفة وسط خسائر فادحة للميليشيا الحوثية التي تحاول تحقيق أي تقدم ميداني منذ أسابيع دون جدوى.