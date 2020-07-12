افشال هجوم حوثي شرق الحديدة وعشرات القتلى والجرحى

الأحد 12 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم إلحاق خسائر كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي"، بمواجهات في محافظة الحديدة.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة في قوام القوات المشتركة، إن "عناصر تابعة للحوثيين نفذت هجومًا على مواقع للقوات في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة".

وافاد المركز الإعلامي لقوات المشتركة في اليمن: مقتل 5 مهاجمين من الحوثيين وجرح العشرات جنوب الحديدة .

وأضاف "خاضت وحدات من اللواء الأول عمالقة مواجهات عنيفة مع الحوثيين تمكنت خلالها من التصدي للهجوم".

وأكد "مقتل عدد من الحوثيين وجرح آخرون خلال المواجهات العنيفة، فيما لاذ الباقون بالفرار تاركين جثث قتلاهم".

في السياق، "أحبط اللواء السابع عمالقة، محاولة تسلل للحوثيين نحو مواقع جنوب مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة)، وأوقع عددا من الجرحى في صفوفهم بعد محاصرة عناصر منهم"، حسب إعلام ألوية العمالقة.