بالتفاصيل.. صفقة لإفراغ ناقلة صافر من النفط بين الحكومة ومليشيات الحوثي

الأحد 12 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تم التوصل إلى اتفاق لصيانة الناقلة النفطية صافر الراسية قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن، قبل موعد جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بمناقشة وضعها بطلب من الحكومة اليمنية، الأربعاء المقبل.

ووقالت مصدر برلماني يمني " أن الأمم المتحدة توصلت إلى تفاهم مع "أنصار الله" من أجل السماح بوصول بعثة فنية أممية إلى الناقلة "صافر" لإجراء تقييم لوضعها وتحديد الإصلاحات اللازمة لإفراغ الكميات المخزنة فيها منذ نحو 5 أعوام، بصورة عاجلة تفادياً لحدوث أي تسرب منها.

وذكر أن التفاهم الذي جاء بعد موافقة "مليشات الحوثي " على وصول الفريق الفني إلى "صافر"، يتضمن توزيع عائدات الكميات المخزنة في الناقلة والبالغة 1.14 مليون برميل من خام مارب الخفيف، بين الجماعة والحكومة اليمنية.