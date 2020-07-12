افشال هجوم حوثي شرق الحديدة وعشرات القتلى والجرحى بالتفاصيل.. صفقة لإفراغ ناقلة صافر من النفط بين الحكومة ومليشيات الحوثي وقعوا في كمين وتم الإطباق عليهم بعد استدراجهم: قتلى من الحوثيين شرق صنعاء والطيران يدخل خط الموجهات الحكومة اليمنية تمنع محافظ حضرموت من إقامة مشروع استثماري في محمية ”شرمة“ مدينة كويتية للنازحين في الخوخة بعد أتهام واشنطن للأمارات بعرقلة مساعي تقارب السعودية مع قطر .. قرقاش ابوظبي يرد الاتحاد السعودي يكشف عن ضحايا دوري المحترفين بفيروس كورونا ارتفاع حالات الإصابة بفيروس ”كورونا“ في مناطق سيطرة ”الشرعية“ الى 1389 حالة إصابة السعودية : شاهد صور لم تشاهدها من قبل وتنشر للمرة الأولى.. تشييد أضخم بوابة للحرم المكي ”الصلاحي“ يثبت بالوثائق كذب السفارة اليمنية في المغرب
تم التوصل إلى اتفاق لصيانة الناقلة النفطية صافر الراسية قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن، قبل موعد جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بمناقشة وضعها بطلب من الحكومة اليمنية، الأربعاء المقبل.
ووقالت مصدر برلماني يمني " أن الأمم المتحدة توصلت إلى تفاهم مع "أنصار الله" من أجل السماح بوصول بعثة فنية أممية إلى الناقلة "صافر" لإجراء تقييم لوضعها وتحديد الإصلاحات اللازمة لإفراغ الكميات المخزنة فيها منذ نحو 5 أعوام، بصورة عاجلة تفادياً لحدوث أي تسرب منها.
وذكر أن التفاهم الذي جاء بعد موافقة "مليشات الحوثي " على وصول الفريق الفني إلى "صافر"، يتضمن توزيع عائدات الكميات المخزنة في الناقلة والبالغة 1.14 مليون برميل من خام مارب الخفيف، بين الجماعة والحكومة اليمنية.