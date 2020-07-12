وقعوا في كمين وتم الإطباق عليهم بعد استدراجهم: قتلى من الحوثيين شرق صنعاء والطيران يدخل خط الموجهات

الأحد 12 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-خاص

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أعلن الجيش الوطني مقتل وإصابة عناصر من جماعة مليشيات الحوثي في عمليات شرق العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر عسكرية أن "قوات الجيش الوطني نفذت كمائن لعناصر من الحوثيين في مواقع متفرقة بجبهة نهم أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، وتدمير عربات تابعة لهم".

وأشارت إلى "استهداف مقاتلات التحالف العربي، مواقع وتجمعات للحوثيين في جبهة نهم، ما أدى إلى تكبيدهم خسائر في العدد والعدة".

وكان الجيش اليمني، سيطر، الخميس الماضي، على مواقع وتباب في منطقة صلَب بميسرة جبهة نهم، واقتربت قواته من وادي الجفرة الذي يبعد بضعة كيلو مترات عن مفرق الجوف الاستراتيجي على طريق صنعاء .

من جهة ثانية، ذكرت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت 14 غارة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، توزعت بـ 12 غارة على مديرية مجزر شمال غربي مأرب، وغارتين على منطقة نجد العتق في مديرية صرواح غرب مأرب.

وأضافت أن التحالف نفذ 5 غارات جوية على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، استهدفت مديريتي الظاهر وحيدان جنوب غربي صعدة، ومديرية شدا غرب صعدة.