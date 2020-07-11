مدينة كويتية للنازحين في الخوخة

السبت 11 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت الحكومة الشرعية المعترف لها دوليا، السبت 11 يوليو/تموز، وضع حجر أساس مدينة سكنية للنازحين بتمويل كويتي في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بأن محافظ الحديدة، الحسن طاهر، وضع اليوم حجر الأساس لمدينة الرحمة السكنية للنازحين في مدينة الخوخة جنوبي الحديدة، بدعم من جمعية "الرحمة" الكويتية (غير حكومية) وتنفيذ "مؤسسة تواصل للأعمال الإنسانية" (منظمة يمنية أهلية).

وقال طاهر إن "المدينة ستخفف الأعباء عن 200 أسرة من قوام 10 آلاف أسرة اضطرتها الميليشيا الحوثية إلى النزوح من ديارها وقراها بسبب حربها الظالمة".

من جانبه، أوضح مدير عام "مؤسسة تواصل للأعمال الإنسانية"، رائد إبراهيم، أن المدينة السكنية ستضم 200 وحدة سكنية، دون ذكر تكلفة بنائها.

وأشار إلى أن كل وحدة سكنية ستكون مكونة من غرفتين ومطبخ وحمام وصالة، فيما ستضم المدينة مرافق عامة، ومسجد، وحديقة عامة للأطفال، وخزانات مياه للشرب، حسب الوكالة.

ووفق تقارير أممية سابقة، أدى الصراع اليمني المستمر إلى نزوح قرابة 4 ملايين، يعيش غالبيتهم ظروفا معيشية صعبة.