بعد أتهام واشنطن للأمارات بعرقلة مساعي تقارب السعودية مع قطر .. قرقاش ابوظبي يرد

السبت 11 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن بلاده تثق بالسعودية في إدارة ملف الأزمة مع قطر، وذلك بعد تقرير أمريكي زعم أن الإمارات عرقلت اتفاقا ينهي الأزمة الخليجية.

وقال قرقاش في تغريدة عبر "تويتر" إن "موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح وضوح الشمس، فنحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها".

وأضاف: "في هذا السياق نثق ثقة مطلقة في حكمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحزمها في إدارة هذه الأزمة، بما يحقق المصلحة المشتركة".

وكانت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أفادت بأن الإمارات عطلت الأسبوع الماضي اتفاقا خليجيا بوساطة الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة الخليجية مع قطر.

وذكرت "فوكس نيوز"، في تقرير أصدرته أمس الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شددت في أوائل العام 2020 الضغوط على أطراف الأزمة الخليجية لإنهاء الخلافات بينها، ومنذ نحو شهرين اتخذت المناقشات، حسب مصادر مطلعة، طابعا إيجابيا حينما كثفت الولايات المتحدة جهود وساطتها وأعربت السعودية عن استعدادها لقبول عناصر الحل الذي عرضته الحكومة الأمريكية.

وقالت الشبكة الأمريكية إن الإمارات غيرت نهجها في اللحظة الأخيرة وطلبت من السعودية أن ترفض المقترح الذي تقدمت به الولايات المتحدة.