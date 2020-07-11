الاتحاد السعودي يكشف عن ضحايا دوري المحترفين بفيروس كورونا

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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الجمعة، حصيلة جديدة لعدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الدوري السعودي للمحترفين والتي تهم الفترة ما بين 21 حزيران يونيو الماضي و8تموز/ يوليو الجاري.
وأظهرت إحصائية نشرها الاتحاد السعودي إصابة 50 لاعبا و47 إداريا وفنيا من أندية الدوري البالغة 16 ناديا.
وبلغ مجموع إصابات الأفراد في الدوري السعودي 97 مصابا بالفيروس من أصل 1351 فحصا مخبريا.
وبحسب ذات الإحصائية فقد تم إجراء 781 فحصا في أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى والبالغ عددها 20 ناديا، حيث أظهرت إصابة عدد 25 لاعبا، فيما خلت من أي حالة ايجابية للإداريين والفنيين.
وكانت وزارة الرياضة السعودية قد اعلنت سابقا، عودة النشاط الرياضي يوم 21 حزيران / يونيو الماضي، بعد توقف منذ شهر آذار /مارس الماضي، بسبب انتشار وباء فيروس "كوفيد-19".