آخر الاخبار

بعد أتهام واشنطن للأمارات بعرقلة مساعي تقارب السعودية مع قطر .. قرقاش ابوظبي يرد الاتحاد السعودي يكشف عن ضحايا دوري المحترفين بفيروس كورونا ارتفاع حالات الإصابة بفيروس ”كورونا“ في مناطق سيطرة ”الشرعية“ الى 1389 حالة إصابة السعودية : شاهد صور لم تشاهدها من قبل وتنشر للمرة الأولى.. تشييد أضخم بوابة للحرم المكي ”الصلاحي“ يثبت بالوثائق كذب السفارة اليمنية في المغرب اعترافات جديدة للفنانة عبير بيبرس في قضية قتل زوجها سمية الخشاب تقدم اقتراحا للقضاء على أشهر مشاكل النساء في مصر الرئيس الإيراني السابق ”أحمدي نجاد“ يعرض الوساطة لانهاء الحرب في اليمن و”الشرعية“ تعلق بشار سيتخلى عن الرئاسة ... تركيا ترد على أنباء تخلي الرئيس السوري عن السلطة اشتباكات عنيفة بتعز بعد مهاجمة قوات مدعومة اماراتيا لمقرات حكومية

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس ”كورونا“ في مناطق سيطرة ”الشرعية“ الى 1389 حالة إصابة

السبت 11 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
عدد القراءات 222

أفادت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، السبت 11 يوليو/تموز، بتسجيل حالة وفاة و9 إصابات بالفيروس، إضافة إلى 12 حالة شفاء منه.

وأوضحت اللجنة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 1389؛ بينها 365 وفاة، و642 حالة تعاف.

وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم حتى عصر السبت، 12 مليونا و725 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 564 ألفا، وتعافى أكثر من 7 ملايين و420 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

إقراء أيضاً
الرئيس الإيراني السابق ”أحمدي نجاد“ يعرض الوساطة لانهاء الحرب في اليمن و”الشرعية“
اشتباكات عنيفة بتعز بعد مهاجمة قوات مدعومة اماراتيا لمقرات حكومية
قادة الجيش والأمن في تعز يباركون تعيين الشمساني والمحافظ يعقد اجتماعا عسكريا ويصد
قائد عسكري يتحدث عن الوضع في البيضاء بعد نحو شهر من المعارك العنيفة
وقف كامل للحرب وفتح مطار صنعاء ولجنة عسكرية مشتركة.. الكشف عن أبرز بنود المسودة
شارك في حروب صعدة.. من هو العميد الشمساني المعين قائدا للواء 35 مدرع خلفا للعميد
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس