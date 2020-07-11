ارتفاع حالات الإصابة بفيروس ”كورونا“ في مناطق سيطرة ”الشرعية“ الى 1389 حالة إصابة

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أفادت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، السبت 11 يوليو/تموز، بتسجيل حالة وفاة و9 إصابات بالفيروس، إضافة إلى 12 حالة شفاء منه.
وأوضحت اللجنة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 1389؛ بينها 365 وفاة، و642 حالة تعاف.
وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم حتى عصر السبت، 12 مليونا و725 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 564 ألفا، وتعافى أكثر من 7 ملايين و420 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".