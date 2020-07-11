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بشار سيتخلى عن الرئاسة ... تركيا ترد على أنباء تخلي الرئيس السوري عن السلطة

السبت 11 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن الأنباء عن تخلي الرئيس السوري بشار الأسد عن منصبه مجرد ادعاءات.

وردا على ادعاءات مفادها أن الأسد سيتخلى عن منصبه وسيلجأ إلى دولة أخرى، قال قالن: “هذه مجرد ادعاءات، وتم تكذيبها لاحقا من قِبل جهات مختلفة”.

واستطرد قائلا: “ما يجب فعله في سوريا، هو تحقيق تقدم في المسار السياسي بموجب القرار الأممي رقم 2254، وإكمال أعمال لجنة صياغة الدستور التي ستجتمع في أغسطس القادم، ومن المهم أن تكون النتيجة التي ستصدر عن اللجنة ملزمة للجميع”.

وشدد على وجوب عدم إطالة أعمال اللجنة لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن النظام يبذل قصارى جهده لعرقلة عمل اللجنة، لأنه يدرك أو يعتقد أن ما سيصدر عنها لن يكون لصالحه”.

كما شدد على وجوب وقف الاقتتال وإتاحة الفرصة لعودة السوريين إلى ديارهم.

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