اشتباكات عنيفة بتعز بعد مهاجمة قوات مدعومة اماراتيا لمقرات حكومية

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اندلعت، السبت 11 يوليو/تموز، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني، ومجموعة مسلحة مدعومة إماراتيا بمحافظة تعز .
وبحسب مصدر عسكري فان "اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الشرطة العسكرية ومجموعة مسلحة تابعة لمليشيا أبي العباس، المدعومة إماراتيا بمدينة التربة، جنوبي تعز".
وأوضح أن "المسلحين هاجموا مقرا حكوميا، لتندلع اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة"، ما أسفر عن سقوط جرحى من المسلحين (دون ذكر عددهم)، وفرار بقية عناصرهم.
ويتهم مسؤولون حكوميون وعسكريون ، الإمارات بالسعي إلى إسقاط مناطق جنوب محافظة تعز، في يد قوات موالية لها.