غاب النجم الشهير فغابت شمس ليفربول أمام ضيفه بيرنلي

السبت 11 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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سقط فريق ليفربول في فخ التعادل أمام ضيفه برايتون (1-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووضع الظهير الأيمن الإسكتلندي أندرو روبرتسون "الريدز" في المقدمة في الشوط الأول، بهدف سجله في الدقيقة 34 بتسديدة رأسية رائعة.

ورد المهاجم جاي رودريغيز بهدف التعادل للضيوف، في الدقيقة 69 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "أنفيلد".

وأهدر النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، عدة فرص حقيقية للتسجيل في هذه المباراة.

وكان "الفرعون" صلاح يمني النفس بتسجيل هدف على الأقل في هذه المواجهة، ليرفع رصيده إلى 20 هدفا في الموسم الحالي للدوري حتى الآن، ويصبح أول لاعب في فريق "الريدز" يحرز 20 هدفا على الأقل، في 3 مواسم متتالية في تاريخ "البريميرليغ" الذي انطلق في عام 1992.

ووفقا لموقع ليفربول الرسمي، لم يحقق هذا الإنجاز أي لاعب في فريق ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز (وفقا للنظام القديم والحديث) منذ لاعبه روجر هانت في (1965-1966).

واكتفى ليفربول بنقطة واحدة فقط بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 93 نقطة، وكان "الريدز" قد حسم لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لصالحه قبل عدة جولات.

في المقابل، رفع بيرنلي رصيد إلى 50 نقطة، وتقدم إلى المركز العاشر على سلم ترتيب "البريمير ليغ"، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.