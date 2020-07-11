ستة مليارات دولار جعل جعلت من هذا الرجل سابع أغني شخص في العالم

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أصبح الرئيس التنفيذي لشركة " تسلا " شركة تصنيع السيارات الكهربائية ، إيلون ماسك ، سابع أغني شخص في العالم بعد أن تجاوز رجل الأعمال وارن بافيت بحسب مؤشرات بلومبيرج للمليارديرات .
وارتفعت ثروة " ماسك" البالغ من العمر 49 عاما بأكثر من 6 مليارات دولار بعد ارتفاع سهم شركته "تسلا" بنسبة 10.8% لتصل لمستوي قياسي بلغ 1.544 دولار للسهم مما يعني أن قيمتها السنوية بلغت 286.5 مليار دولار ، والتي يمتلك فيها 20.8 % من أسهمها لتجعل حصته أقل من 60 مليار دولار .
وتراجعت ثروة "وارن بافيت" بعد تبرعه بحوالي 3 مليار دولار من أشهم شركته " بيركشاير هاثواي " للجمعيات الخيرية حسب خطته التي أعلن فيها أنه سيتخلي عن معظم ثروته للمشاريع الخيرية .
جدير بالذكر أن خلال العام الماضي ارتفع سهم تسلا أكثر من 500% متجاوزة قيمة كل الشركات تقريبا ، لتصبح أغلي شركة سيارات علي وجه الأرض ، وكانت قد منحت في نهاية مايو أسهم لماسك بقيمة 1.8 مليار دولار وهي علي وشك القيام بذلك مرة أخري لتكون المرة الثانية خلال شهرين .