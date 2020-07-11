اشتباكات عنيفة بتعز بعد مهاجمة قوات مدعومة اماراتيا لمقرات حكومية غاب النجم الشهير فغابت شمس ليفربول أمام ضيفه بيرنلي ستة مليارات دولار جعل جعلت من هذا الرجل سابع أغني شخص في العالم ما لا تعرفه النساء المتزوجات عن النوم 8 ساعات يوميًا دولة عربية تخرج عن صمتها وتعري جامعة الدول العربية ومواقفها السلبية من القضايا الوطنية والسيادية في المنطقة زوجة المؤسس عثمان تشعل جدلا واسعا في تركيا والوطن العربي وزوجها يوضح هربت من الصين : عالمة الفيروسات الصينية لي منغ تكشف للعالم عن معلومات خطيرة تحاول بكين التستر عليها قادة الجيش والأمن في تعز يباركون تعيين الشمساني والمحافظ يعقد اجتماعا عسكريا ويصدر توجيهات هامة قائد عسكري يتحدث عن الوضع في البيضاء بعد نحو شهر من المعارك العنيفة ما لا تعرفه عن آيا صوفيا.. الكنيسة التي حولها أتاتورك من مسجد الى متحف علماني وجاء اردوغان وأعاد فتحها مسجدا للمسلمين
توصلت دراسة حديثة إلى وجود علاقة بين الحصول على النوم الجيد، ومضاعفة فرص الحمل لدى المرأة.
إذ يقول العلماء إن النوم لمدة ثماني ساعات في الليلة يعزز الخصوبة من خلال موازنة الهرمونات وخفض الضغط. وأشاروا إلى أن النوم الجيد يضاعف فرص المرأة في الحمل بنسبة 91 في المائة.
وقال خبير النوم، نيل ستانلي: "إذا كنت ترغبين في الحمل، انظري إلى النوم كملك. احصلي على نوم جيد في الليل، ثم مارسي الجنس في الصباح أو في وقت الغداء"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وفحص الباحثون ما يقرب من 200 امرأة يخضعن لعلاج التلقيح الصناعي.
وأظهرت البيانات المقدمة إلى الجمعية الأوروبية للتناسل البشري وعلم الأجنة، أن 44 في المائة من الذين حصلوا على ثماني ساعات من النوم في الليلة حملن، مقابل 23 في المائة لمن حصلن على ست ساعات.
ويقول الخبراء إن نصائح النوم تنطبق على الجميع. وقالت البروفيسورة جيتا نارجوند، مؤسسة ومديرة عيادات الخصوبة: "الحصول على قسط كافٍ من النوم يفيد التوازن الهرموني".