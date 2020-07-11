هربت من الصين : عالمة الفيروسات الصينية لي منغ تكشف للعالم عن معلومات خطيرة تحاول بكين التستر عليها

السبت 11 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 1160

بعد هروبها من ملاحقات السلطة الصينية، كشفت عالمة الفيروسات الصينية " لي مينغ يان " تفاصيل خطيرة بشأن تعامل الحكومة الصينية مع فيروس كورونا المستجد منذ بدايته في ديسمبر 2019 ، ثم انتقاله إلى جميع بلدان العالم.

وبحسب ما ذكرته في مقابلة مع " فوكس نيوز" أكدت العالمة أن الدولة كانت تعلم جيدا بخطورة الفيروس لكنها تكتمت على الأمر.

وأضافت أن مشرفها بكلية الصحة بجامعة هوتج كونج طلب منها النظر في فيروسات تاجية جديدة ورفض تدخل الباحثين الأجانب وسط تعتيم على كافة المعلومات.

وتابعت: عندما زادت الشكوك حوله وحدثت مشرفها للمرة الثانية قال لها " قد نواجه مشاكل ونختفي ".

وأشارت إلى إنها علمت بخطورته من شبكة علاقاتها الواسعة بالباحثين والأطباء ، لكن مشرفها نصحها ومواصلة العمل في صمت .

كما أوضحت أنه في هذه الأثناء أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك فيروسا خطيرا لكنها قللت من خطورة انتشاره.