قادة الجيش والأمن في تعز يباركون تعيين الشمساني والمحافظ يعقد اجتماعا عسكريا ويصدر توجيهات هامة

السبت 11 يوليو-تموز 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تعز

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ناقش محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان اليوم السبت، مع قيادة محور تعز وقادة الألوية العسكرية والأمنية أوضاع جبهات القتال ومواجهة مليشيات الحوثي.

وفي مستهل الاجتماع، بارك القادة، تعيين العميد الركن، عبدالرحمن الشمساني، قائدا للواء 35 مدرع، متمنين له التوفيق والسداد في مهمته الوطنية.

وعين الرئيس هادي امس الجمعة العميد الشمساني قائدا للواء 35 مدرع خلفا للعميد الراحل عدنا الحمادي.

السيرة الذاتية للعميد الشمساني.. انقر هنا

وقال المركز الاعلامي لمحور تعز ان اللقاء الذي عقد برئاسة المحافظ رئيس اللجنة الامنية وبحضور اللواء الركن خالد فاضل قائد المحور وقادة الألوية، تطرق إلى المواجهات الميدانية وإحتياجات الجبهات العسكرية، حيث استمع المحافظ لشرح مفصل حول أوضاع الجبهات القتالية والمحاولات الفاشلة التي تقوم بها مليشيات الحوثي للهجوم على مواقع الجيش الوطني واللجؤ بعد فشلها لقصف المنازل والاحياء السكنية.

وشدد المحافظ في لقائه بالقيادات العسكرية على اليقظة موجها برفع الجاهزية وكسر كل المحاولات الرامية لاختراق صفوف ومواقع الجيش الوطني، وتفويت الفرصة على المتربصين بهذه المحافظة ومحاولتهم زرع الخلافات، وتحريف مسار التحرير كأولوية مهمة يجب انجازها والانتصار على الحصار والمعاناة.

وأكد بأن ذلك لا يأتي إلا بتلاحم الصفوف وتركيز الجهود على عملية التحرير وتخليص المواطنين من استمرار المعاناة وصعوبة الاوضاع المعيشية الناجمة عن استمرار الحرب والحصار الخانق،معتبرا أن القيادات العسكرية يقع على عاتقها حشد كل الجهود لتحقيق الانتصار وهزيمة المليشيات وكذلك الاهتمام بالأبطال في الجبهات وتلمس إحتياجاتهم والعمل على توفيرها لأنهم السياج الصلب الذي يحمي هذه المدينة وأبنائها ويلقن المليشيات هزائم لاتنساها.

حضر اللقاء العميد عبد العزيز المجيدي أركان حرب المحور قائد اللواء 170 دفاع جوي والعميد عدنان رزيق رئيس عمليات المحور قائد اللواء الخامس حرس رئاسي و قائد اللواء 35 مدرع العميد عبد الرحمن الشمساني والعميد صادق سرحان قائد اللواء 22 ميكا ورئيس أركان اللواء 35 مدرع العقيد عبدالملك الأهدل وقائد الشرطة العسكرية العميد محمد سالم الخولاني ومدير الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري .