قائد عسكري يتحدث عن الوضع في البيضاء بعد نحو شهر من المعارك العنيفة ما لا تعرفه عن آيا صوفيا.. الكنيسة التي حولها أتاتورك الى متحف علماني وجاء اردوغان وأعادها مسجدا وقف كامل للحرب وفتح مطار صنعاء ولجنة عسكرية مشتركة.. الكشف عن أبرز بنود المسودة الاممية المعدلة للحل في اليمن شارك في حروب صعدة.. من هو العميد الشمساني المعين قائدا للواء 35 مدرع خلفا للعميد الحمادي؟ موقف مرعب..أفعى سامة تظهر فجأة بين قدمي سائق شاحنة خشية فضحها..مليشيات الحوثي تصفي مشرف ألغامها بالحديدة مقتل 35 إرهابياً تابع لإيران بقصف مجهول شرقي سوريا برنامج الأغذية العالمية للإغاثة يطلق نداء عاجل ويحذر من كارثة إنسانية في اليمن غريفيث يفاجئ الجميع بمسودة أممية لحل الأزمة اليمنية كورونا يغزو الأندية السعودية وإصابة 50 لاعبا و47 إدارياً وهناك معلومات تكشف لأول مرة
قالت صحيفة 26 سبتمبر الناطقة باسم الجيش اليمني ان قوات الجيش في محور البيضاء تواصل تقدماتها الميدانية بخطى ثابته وتحقق انتصارات متتالية، وسط انهيارات متسارعة في صفوف مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.
وتكبدت المليشيا المتمردة خلال الأيام الأخيرة، عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، بنيران أبطال الجيش ورجال القبائل، وغارات تحالف دعم الشرعية، علاوة إلى تكبدها خسائر كبيرة في العتاد،طبقا للصحيفة.
ونقلت عن قائد محور البيضاء العميد الركن عبدالرب الأصبحي قوله : منذ قرابة شهر وأبطال القوات المسلحة ورجال القبائل الشرفاء يخوضون معارك مستمرة واستبسال منقطع النظير تحطمت عليه آمال مليشيا الحوثي.
وأضاف :جمعت المليشيا حشودها وعناصرها وأعدتهم لاستهداف محور البيضاء لكن بفضل من الله ثم بجهود أبطالنا الميامين المرابطين في جبهات العزة والكرامة تم كسر شوكة المليشيا وتمريغ أنوف عناصرها.
ولفت العميد الأصبحي إلى أن ابطال القوات المسلحة يتمتعون بمعنويات عالية.
واكد أنهم لن يتوقفوا إلا بالقضاء على المليشيات وتطهير كامل تراب الوطن اليمني واستعادة كامل مؤسسات الدولة ونشر الأمن والاستقرار.
وثمن قائد محور البيضاء دور مقاتلات تحالف دعم الشرعية، في دعم وإسناد قوات الجيش في المعارك، لافتا إلى أنها كبدت المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.