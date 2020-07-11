شارك في حروب صعدة.. من هو العميد الشمساني المعين قائدا للواء 35 مدرع خلفا للعميد الحمادي؟

السبت 11 يوليو-تموز 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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عين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي امس الجمعة العميد الركن عبد الرحمن ثابت شمسان عبدالله قائدا للواء 35 مدرع بتعز خلفا للعميد الراحل عدنان الحمادي.

وجاء تعيين العميد الشمساني بعد اكثر من سبعة اشهر من حادثة اغتيال العميد عدنان الحمادي القائد السابق للواء 35 مدرع،وعقب توتر كبير شهدته مدينة التربة ومناطق الحجرية التي يتمركز فيها اللواء 35 مدرع بسبب انتشار لمليشيات تابعة لطارق صالح وابو العباس وعناصر مسلحة خارجة عن القانون بمباركة من الحزب الناصري .

واغتيل العميد الحمادي في 2/ديسمبر 2019م بمنزله بمديرية المواسط، وقال مقربين منه، إن الجاني هو شقيقه جلال وأرجعت ذلك إلى خلافات شخصية، وعقب الحادثة شكل الرئيس هادي لجنة برئاسة النائب العام للتحقيق وكشف ملابسات الحادثة دون ان يكشف شي حتى اليوم.

وكانت الشرطة العسكرية انتشرت قبل ايام في التربة وانسحبت بعد اتفاق يقضي بتسليم مطلوبين للأمن على ان تفتح فرع لها هناك.

وسبق هذا الانتشار تحركات مريبة لادوات الامارات من مليشيات طارق صالح وابو العباس في محاولة لتفجير الوضع بمحافظة تعز.

ويأتي تعيين الشمساني وسط مطالبات باخراج ونقل اللواء 35 مدرع الى الجبهة الشرقية بتعز ومواجهة الحوثيين المتركزين في منطقة الحوبان والذين يفرضون حصارا خانقا على المدينة منذ سنوات.

فيما يلي ينشر مأرب برس السيرة الذاتية للعميد الشمساني:

العميد الركن/ عبدالرحمن ثابت شمسان عبدالله الشمساني

البيانات الشخصية

الجنسية : يمني تاريخ الميلاد 1966م

محل الميلاد : تعز – المواسط – قدس

الرقم العسكري : 24745

المؤهلات العلمية

بكالوريوس علوم عسكرية – الكلية الحربية – صنعاء 1990م – الدفعة 27

دورة صاعقة ومظلات الدورة 63 مظلات – دورة قادة كتائب معهد الثلايا عدن

ماجستير علوم عسكرية – الاكاديمية العسكرية العليا كلية القيادة والأركان صنعاء عام 2010م الدورة 13

المناصب القيادية

قائد فصيلة باللواء 17 مشاه عام 1990م

قائد سرية باللواء 17 مشاه عام 1992م

ركن تدريب كتيبة باللواء 17 مشاه عام 1993م

قائد استطلاع اللواء 17 مشاه مع قائد سرية الشرطة 1994م

اركان حرب كتيبة باللواء 17 مشاه عام 1997م

قائد جزيرة ميون باللواء 17 مشاه عام 2011م

قائد معسكر طور الباحة لحج عام 2013م

نائب قائد اللواء 17 مشاه عام 2014م

تقلد منصب قائد اللواء 17 مشاه بقرار جمهوري صادر بتاريخ 6 أبريل 2015م

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الأوسمه

وسام الشجاعة 1994م

وسام جرحى حرب صعدة.

صدر قرار جمهوري امس الجمعة 10/7/2020م قائدا للواء 35 مدرع.