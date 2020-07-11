خشية فضحها..مليشيات الحوثي تصفي مشرف ألغامها بالحديدة

السبت 11 يوليو-تموز 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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في ظل الصراعات البينية والخلافات الداخلية، في أوساط الميليشيات، أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، على تصفية مشرف زراعة الألغام في محافظة الحديدة.

وكشف الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن ميليشيا الحوثي قامت، بتصفية القيادي الحوثي المدعو محمد سليمان حمران، مشرف زراعة الألغام والعبوات الناسفة في الساحل الغربي، إثر خلاف نشب بينهم، ما جعل العناصر الحوثية تنصب كميناً للقيادي أودى بحياته.

وأكد المعلومات أن تصفيه القيادي محمد سليمان تهدف إلى طمس معالم وخرائط الألغام التي قام بزراعتها في الساحل الغربي، حيث جاءت خشية من إفصاحه عن خرائط ألغام وعبوات ناسفة أشرف على زراعتها في مناطق الساحل الغربي، بعد تصاعد خلافات بينه وبين قياديين ميدانيين آخرين، ومن جهة ثانية للاستمرار في خلق ذرائع التنصل من التزامات اتفاق ستوكهولم المتضمن تفكيك الألغام في مناطق الحديدة.

قطع طرقات بعد مقتل القيادي وبحسب المصادر، فإن مقتل حمران أثار توترا جديدا يرجح تطوره، بين عناصر الميليشيات الحوثية في الساحل وأدى إلى قطع بعض الطرقات.

عناصر من ميليشيا الحوثي عناصر من ميليشيا الحوثي فيما تغلب التوترات على أوساط الميليشيات بالساحل الغربي جراء خسائر متتالية في الأرواح والعتاد، وسط تزايد الشكوك المتبادلة حول اختراقات في صفوفها.