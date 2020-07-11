مقتل 35 إرهابياً تابع لإيران بقصف مجهول شرقي سوريا

السبت 11 يوليو-تموز 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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قتل 35 مسلحاً بينهم قياديان، الجمعة، جرّاء استهداف طيران مجهول الهوية رتلًا من مجموعات إرهابية تابعة لإيران شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، أن طائرات مجهولة الهوية استهدفت الرتل على الجانب السوري من الحدود السورية العراقية بالقرب من مدينة البوكمال في محافظة دير الزور(شرق).

وأوضحت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل 35 عنصرًا من تلك المجموعات بينهم قياديان، و احتراق عدد كبير من الآليات العسكرية.

ولم تعلن أي جهة حتى الساعة 23.26 بتوقيت غرينتش، المسؤولية عن القصف. وتشهد الأجزاء التابعة للنظام السوري في دير الزور تواجداً كثيفاً للمجموعات الإرهابية التابعة لإيران ويتم إدارة تلك المجموعات من قبل الحرس الثوري الإيراني حيث تتعرض لقصف متكرر من طائرات أمريكية و إسرائيلية.

وتتحكم تلك المجموعات بالمناطق التي تتواجد فيها وتديرها دون الرجوع للنظام السوري.