برنامج الأغذية العالمية للإغاثة يطلق نداء عاجل ويحذر من كارثة إنسانية في اليمن غريفيث يفاجئ الجميع بمسودة أممية لحل الأزمة اليمنية كورونا يغزو الأندية السعودية وإصابة 50 لاعبا و47 إدارياً وهناك معلومات تكشف لأول مرة حملات البطش والتعسف في جمع الجبايات تضرب النوادي والإستراحات ومقاهي الإنترنت في مناطق مليشيات الحوثي وموطنون يناشدون المنظمات الحقوية بسرعة التدخل صراع المناصب بين المليشيات الحوثيةتعصف بقيادات ومشرفين بارزين في 7مدن يمنية وهناك أنباء عن حدوث موجهات أردوغان يوقع مرسوما تاريخيا بخصوص آيا صوفيا ارتفاع حالات الإصابة بفيروس ”كورونا“ في مناطق سيطرة ”الشرعية“ الى 1380 حالة إصابة اكتشاف غريب ومذهل : أصوات غريبة في الغلاف الجوي للأرض دولة عربية تخترق تحصينات المانيا الأمنية عبر جاسوس ظل 5 سنوات ينقل معلومات حساسة بقيادة عالم عربي... اكتشاف أدلة جديدة على نشأة القمر
قال مصدر في مكتب مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريڤيث، إن أطراف الصراع في البلاد تسلمت مسودة اتفاق جديد لحل الأزمة المستمرة منذ نحو 5 سنوات.
وأوضح المصدر، مفضلا عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن غريڤيث سلم الأطراف الثلاثة الرئيسية (الحكومة، الحوثيون، التحالف العربي) مسودة معدلة لحل الأزمة.
وتتضمن المسودة، أبرز بنودها، "
أولاً- وقف إطلاق نار شامل في كافة أنحاء اليمن يدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه".
ويتلزم طرفي النزاع وجميع من ينتسب إليهما بوقف جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية".
ثانياً- "تشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ضباط رفيعي المستوى من طرفي النزاع، لمراقبة وقف إطلاق النار، إضافة إلى إنشاء مركز عمليات مشتركة يتولى التنسيق لتنفيذ الاتفاق، وإدارة تدفق المعلومات".
ثالثاً- "إطلاق جميع المعتقلين والمحتجزين وفقا لاتفاق ستوكهولم، إضافة إلى فتح طرق رئيسية في محافظات تعز والضالع (جنوب) وصنعاء ومأرب والجوف (شمال)".
رابعاً- "فتح مطار صنعاء الدولي أسوة بباقي المطارات اليمنية، ورفع القيود عن دخول الحاويات والمشتقات النفطية والسفن التجارية بموانئ محافظة الحديدة (غرب)".