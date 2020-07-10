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ارتفاع حالات الإصابة بفيروس ”كورونا“ في مناطق سيطرة ”الشرعية“ الى 1380 حالة إصابة

الجمعة 10 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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اعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس ”كورونا“ المستجد، الجمعة 10 يوليو/تموز، تسجيل 24 حالة إصابة جديدة، ليرتفع عدد الاصابات الى 1380 حالة.

وقالت اللجنة في بيان لها أن الحالات الـ 24 سجلت في محافظات حضرموت بواقع (21) حالة، و (1) في عدن، و (1) في تعز ، و (1) في لحج.

وأشارت الى أنه جرى تسجيل (3) حالات وفاة في حضرموت، فيما تماثلت (11) حالة للتعافي، (4) في تعز، ومثلها في شبوة، و (3) في حضرموت.

‏وبذلك ارتفع إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا منذ الظهور الأول في العاشر من ابريل إلى (1380) بينها (364) وفاة، و(630) حالة تعافي.

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