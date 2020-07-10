أردوغان يوقع مرسوما تاريخيا بخصوص آيا صوفيا ارتفاع حالات الإصابة بفيروس ”كورونا“ في مناطق سيطرة ”الشرعية“ الى 1380 حالة إصابة اكتشاف غريب ومذهل : أصوات غريبة في الغلاف الجوي للأرض دولة عربية تخترق تحصينات المانيا الأمنية عبر جاسوس ظل 5 سنوات ينقل معلومات حساسة بقيادة عالم عربي... اكتشاف أدلة جديدة على نشأة القمر تركيا تعلن سميا موقفها من الاخونة والاخوان والمسلمين والعثمانية الجديدة العفو الدولية تدعو الحوثيين لالغاء أحكام الاعدام بحق الصحفيين الأربعة مقتل مواطنان كانا في طريقهما للتسوق بانفجار لغم حوثي في الحديدة الدكتوراه بامتياز للباحثة اليمنية ياسمين شمهان من جامعة القرآن الكريم بجمهورية السودان مدرعات وعربات عسكرية تصل سقطرى على متن سفينة سعودية
اعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس ”كورونا“ المستجد، الجمعة 10 يوليو/تموز، تسجيل 24 حالة إصابة جديدة، ليرتفع عدد الاصابات الى 1380 حالة.
وقالت اللجنة في بيان لها أن الحالات الـ 24 سجلت في محافظات حضرموت بواقع (21) حالة، و (1) في عدن، و (1) في تعز ، و (1) في لحج.
وأشارت الى أنه جرى تسجيل (3) حالات وفاة في حضرموت، فيما تماثلت (11) حالة للتعافي، (4) في تعز، ومثلها في شبوة، و (3) في حضرموت.
وبذلك ارتفع إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا منذ الظهور الأول في العاشر من ابريل إلى (1380) بينها (364) وفاة، و(630) حالة تعافي.