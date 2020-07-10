دولة عربية تخترق تحصينات المانيا الأمنية عبر جاسوس ظل 5 سنوات ينقل معلومات حساسة

الجمعة 10 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 459

كشفت مصادر إعلامية ألمانية أمس عن اعتقال موظف ، لم تحدد اسمه ولا جنسيته ، كان يعمل كاجسوس لصالح نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعدة سنوات ، وكشفت التحقيقات أنه توصل إلى معلومات حساسة وقام بنقلها إلى الجهة التي يعمل لحسابها لعدة سنوات .

وبحسب صحيفة (Focus Online) الواسعة الانتشار في ألمانيا ، فإن هذا الجاسوس المصري كان يعمل في المكتب الصحفي والإعلامي بحكومة ألمانيا الفيدرالية .

وكشفت المعلومات أن الجاسوس المصري تم توقيفه في ديسمبر الماضي ، وفي التقرير الذي قدمه مكتب حماية الدستور الألماني أمس ، أنه بتكليف من المدعي العام لدولة ألمانيا الفدرالية، قامت الشرطة الجنائية الفدرالية في ديسمبر 2019 بإجراء تحريات ضد موظف يعمل في مكتب الصحافة والإعلام التابع للحكومة الفيدرالية، والذي تعاون لأكثر من عام مع جهاز استخبارات مصري. ومازال التحقيق مستمرًا" .

ويمثل الكشف عن تلك القضية حرجا شديدا للحكومة المصرية التي تسعى إلى تحسين علاقاتها مع ألمانيا والاتحاد الأوربي .