أردوغان يوقع مرسوما تاريخيا بخصوص آيا صوفيا ارتفاع حالات الإصابة بفيروس ”كورونا“ في مناطق سيطرة ”الشرعية“ الى 1380 حالة إصابة اكتشاف غريب ومذهل : أصوات غريبة في الغلاف الجوي للأرض دولة عربية تخترق تحصينات المانيا الأمنية عبر جاسوس ظل 5 سنوات ينقل معلومات حساسة بقيادة عالم عربي... اكتشاف أدلة جديدة على نشأة القمر تركيا تعلن سميا موقفها من الاخونة والاخوان والمسلمين والعثمانية الجديدة العفو الدولية تدعو الحوثيين لالغاء أحكام الاعدام بحق الصحفيين الأربعة مقتل مواطنان كانا في طريقهما للتسوق بانفجار لغم حوثي في الحديدة الدكتوراه بامتياز للباحثة اليمنية ياسمين شمهان من جامعة القرآن الكريم بجمهورية السودان مدرعات وعربات عسكرية تصل سقطرى على متن سفينة سعودية
اكتشف عدد من الباحثين في وكالة الملاحة الجوية والفضاء "ناسا" الأمريكية، أدلة جديدة تتعلق بنشأة القمر، من خلال استخدام تقنية "الاستطلاع الراداري"، بالتزامن مع استخدام أداة التردد اللاسلكي المصغر ميني إف .آر (Mini-RF) في المركبة الفضائية، لاستكشاف القمر (LRO) التابعة لناسا.
وأفاد الفريق البحثي بقيادة العالم المصري عصام حجي، بأن القمر غني بالمعادن مثل الحديد وأكاسيد التيتانيوم، أكثر مما كان يعتقد سابقا، إلى جانب وجود أدلة مهمة تظهر أن القمر هو نتاج اصطدام بين كوكب أولي بحجم المريخ والأرض الصغيرة.
وذكر الباحثون أن القمر تشكل من انهيار الجاذبية للسحابة المتبقية من الحطام، ومن ثم فإن التركيب الكيميائي للقمر، يشبه إلى حد كبير تكوين الأرض، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن "هناك اختلافات رئيسية، حيرت العلماء منذ فترة طويلة حول نشأة القمر".
بدوره، قال عالم الفلك المصري عصام حجي إنه "من خلال تحسين الفهم لكمية المعادن الموجودة تحت سطح القمر، يمكن للعلماء حل الغموض حول كيفية تشكله وتطوره، وكيف يساهم في الحفاظ على قابلية العيش على الأرض".