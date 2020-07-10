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بقيادة عالم عربي... اكتشاف أدلة جديدة على نشأة القمر

الجمعة 10 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
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اكتشف عدد من الباحثين في وكالة الملاحة الجوية والفضاء "ناسا" الأمريكية، أدلة جديدة تتعلق بنشأة القمر، من خلال استخدام تقنية "الاستطلاع الراداري"، بالتزامن مع استخدام أداة التردد اللاسلكي المصغر ميني إف .آر (Mini-RF) في المركبة الفضائية، لاستكشاف القمر (LRO) التابعة لناسا.

وأفاد الفريق البحثي بقيادة العالم المصري عصام حجي، بأن القمر غني بالمعادن مثل الحديد وأكاسيد التيتانيوم، أكثر مما كان يعتقد سابقا، إلى جانب وجود أدلة مهمة تظهر أن القمر هو نتاج اصطدام بين كوكب أولي بحجم المريخ والأرض الصغيرة.

وذكر الباحثون أن القمر تشكل من انهيار الجاذبية للسحابة المتبقية من الحطام، ومن ثم فإن التركيب الكيميائي للقمر، يشبه إلى حد كبير تكوين الأرض، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن "هناك اختلافات رئيسية، حيرت العلماء منذ فترة طويلة حول نشأة القمر".

بدوره، قال عالم الفلك المصري عصام حجي إنه "من خلال تحسين الفهم لكمية المعادن الموجودة تحت سطح القمر، يمكن للعلماء حل الغموض حول كيفية تشكله وتطوره، وكيف يساهم في الحفاظ على قابلية العيش على الأرض".

 
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