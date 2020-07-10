مقتل مواطنان كانا في طريقهما للتسوق بانفجار لغم حوثي في الحديدة

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قتل مدنيان، الجمعة 10 يوليو/تموز، جراء انفجار لغمين زرعتهما مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة (غربي اليمن).
وبحسب مصادر عسكرية فإن ”هيثم جبلي، وأحمد قزان، قتلا بانفجار لغمين أثناء ذهابهما بدراجتيهما إلى التسوق في منطقة القطابا شمال شرق مديرية الخوخة جنوبي الحديدة".
وأوضح المصدر أن "اللغمين زرعهما الحوثيون في وقت سابق أثناء تواجدهم في المديرية قبل تحريرها من قبل القوات الحكومية".
وأفاد بأن "قوات الجيش باشرت عملية مسح الألغام والعبوات الناسفة في المنطقة، منعا لوقوع ضحايا جدد بسببها".
وتقول تقارير حكومية وحقوقية إن آلاف المدنيين سقطوا بين قتلى وجرحى جراء ألغام زرعها الحوثيون في عدة مناطق، وصل عددها بالمجمل إلى أكثر من مليون لغم".